Попри укладені договори з ДПСУ компанія-забудовниця продала квартири, які мали відійти прикордонникам

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 28 жовтня повідомила про підозру в корупції колишнім голові Державної прикордонної служби України, начальнику першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ та директору приватної компанії-забудовниці. Як повідомили в НАБУ увечері 28 жовтня, підозрювані зловживали владою та службовим становищем, в результаті чого забудовник одержав неправомірну вигоду у понад 10,68 млн грн.

«Слідство встановило, що приватна компанія мала збудувати та передати у першому півріччі 2019 року ДПСУ 66 квартир у центрі Львова для подальшого заселення прикордонників та їхніх родин. Натомість ДПСУ отримала 53 квартири у передмісті Львова, загальна вартість яких, за результатами експертизи, на 10,68 млн грн дешевша за нерухомість у Львові», – зазначили в НАБУ.

Попри укладені договори з ДПСУ компанія-забудовниця продала квартири, які мали відійти прикордонникам, тому запропонувала схему заміни голові ДПСУ, який пристав на пропозицію. Слідство має докази, що посадовці ДПСУ діяли у змові з директором приватної компанії, від початку усвідомлюючи, що заміна була невигідна для ДПСУ. Тепер підозрюваним загрожує від трьох до шести років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У 2019 році головою ДПСУ був 56-річний генерал Петро Цигикал, який очолював прикордонну службу з 2017 року. У кінці травня його звільнив президент Володимир Зеленський. У 2016 році Цигикал придбав BMW X5 вартістю 647 тис. грн. Водночас зарплата чиновника за рік склала лише 284 тисячі, писали розслідувачі з Bihus.info.