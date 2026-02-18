За словами командира, ворог прагне просунутись на Запоріжжі

Командир 3-го механізованого батальйону 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Максима Безручка розповів в інтерв’ю 24 Каналу, що Тернувате – важливе для Росії, оскільки ворог прагне просунутись на Запоріжжі. Наразі ж на Олександрівському напрямку ситуація важка, проте контрольована, адже росіяни приділяють більше сил Гуляйполю. (З міркувань безпеки не розголошуємо імені й позивного комбата – ред.)

Комбат розповів, що певною мірою завдання українських військових на Олександрівському напрямку – оборона дороги Покровське – Гуляйполе.

«Але у ворога є часткові успіхи, попри те, що він зазнає величезних втрат. По глобальних завданнях у них – це вихід на населений пункт Тернувате», – сказав військовий.

Командир пояснив, що Тернувате – це центральний населений пункт, далі – висота. Росіяни ж хочуть забрати цей рубіж для подальшого просування по Запорізькій області.

«Після цього рубежу в них буде ще одна основна задача – траса Запоріжжя – Донецьк», – розповів боєць.

До речі, аналітики DeepState повідомляли 10 лютого 2025 року, що Росія просунулась біля Гуляйполя у Запорізькій області.