Жоден із запропонованих проектів рішення комісії не отримав потрібної кількості голосів

Комісія з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час засідання у п’ятницю не змогла затвердити результат конкурсу. Про це повідомляє «Укрінформ».

Як повідомляється, за жоден із запропонованих проектів рішення комісії стосовно затвердження загального рейтингу кандидатів на керівні посади у САП не знайшлося потрібної кількості голосів.

У зв’язку з цим засідання перенесли. Про час і дату буде повідомлено додатково.

Як інформував ZAXID.NET, конкурс на посаду голови САП де-факто уже закінчився, найбільше балів на ньому набрав детектив НАБУ Олександр Клименко. Проте на засіданні 21 грудня члени комісії відмовилися проголосувати за визначення переможця відбору та скерування його генпрокурору для призначення.

Голова конкурсної комісії Катерина Коваль пояснила відмову затвердити результати відбору процедурним моментом – відсутністю інформації про спецперевірку кандидатів.

Посли країн «Великої сімки» заявили, що розчаровані затримкою з призначенням глави САП. Ця посада вакантна з серпня 2020 року, коли звільнився прокурор Назар Холодницький. Зараз обов'язки антикорупційного прокурора виконує Максим Грищук.