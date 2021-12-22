Посли G7 висловили розчарування провалом призначення глави САП
Посли «Великої сімки» закликали відбіркову комісії якнайшвидше зібратися, щоб завершити процес відбору
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Посли «Великої сімки» висловили розчарування через відмову призначених Верховною Радою членів відбіркової комісії визначити переможцем кандидата на посаду глави Спеціалізованого антикорупційного прокурора, що набрав найбільше балів. Раніше відбіркова комісія оголосила результати голосування, однак не стала визначати переможця.
В опублікованій у Twitter заяві послів «Великої сімки» за 22 грудня йдеться, що затримка призначення постійного голови САП невиправдана та суперечить зобов’язанням України. Вони закликали комісію якнайшвидше зібратися, щоб завершити процес відбору.
«Спеціалізована антикорупційна прокуратура, як і всі незалежні антикорупційні інституції, потребує зміцнення для забезпечення верховенства права та ефективної боротьби з корупцією», – наголошують посли у зверненні.
Ще раніше Окружний адміністративний суд Києва скасував порядок роботи конкурсної комісії для обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про відповідне рішення ОАСК повідомив 20 грудня – напередодні остаточного засідання комісії.
Голосування щодо глави САП таки провели 21 грудня – найбільше голосів набрав детектив НАБУ Олександр Клименко. Однак, переможця так і не обрали – через рішення ОАСК голова відбіркової комісії Катерина Коваль висловила побоювання щодо законності результату відбору.
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