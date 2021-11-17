Третій комітет Генасамблеї ООН на засіданні 17 листопада схвалив проєкт посиленої резолюції щодо ситуації з правами людини в Криму. Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.Він привітав ухвалення проекту і відзначив, що у документі вперше зафіксована підтримка Кримської платформи.

«Я вдячний всім державам-членам ООН, які підтримали цей важливий проєкт резолюції. Його схвалення на сесії ГА ООН в грудні дозволить додатково консолідувати міжнародну підтримку України на шляху до відновлення нашої територіальної цілісності», – зауважив міністр.

Крім того, документ також закликає Росію звільнити українських політв’язнів, забезпечити права кримськотатарського народу.

Документ підтримали 64 країни, 93 утрималися і 20 проголосували проти, а саме: Вірменія, Білорусь, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Малі, Нікарагуа, Філіппіни, Російська Федерація, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела і Зімбабве.