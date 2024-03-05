Коли Верховна Рада розгляне законопроект у другому читанні, наразі невідомо

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради одноголосно рекомендував депутатам парламенту підтримати у другому читанні проект закону про заборону діяльності УПЦ МП в Україні. Про це повідомив у вівторок, 5 березня, нардеп Верховної Ради Володимир В’ятрович.

Урядовий законопроект №8371 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій», прийняли за основу у жовтні 2023 року. Тоді Верховна Рада доручила доопрацювати положення законопроекту.

«Текст законопроєкту став значно сильнішим порівняно з підтриманим за основу урядовим варіантом. Російська православна церква має бути заборонена законом, а діяльність усіх релігійних організацій, які є афілійованими з нею, буде припинятися за чіткою процедурою, яка включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону», – повідомив Володимир В’ятрович.

За словами члена профільного комітету Миколи Княжицького, депутата від партії «Європейська солідарність», низка нардепів намагалися зірвати розгляд законопроекту, внісши велику кількість поправок до закону. Проте Комітет таки ухвалив підтримати проект закону, який став «компромісним» для парламентарів.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що він покликаний унеможливити діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких знаходиться за межами України в державі-агресорці. Йдеться безпосередньо про УПЦ МП, яка з прийняттям закону не зможе використовувати державне і комунальне майно. Крім того, в разі ухвали проекту закону, перехід громад УПЦ МП до ПЦУ значно спроститься.

Депутатка фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, яка також входить до Комітету, повідомила, що згодом оприлюднять текст порівняльної таблиці до другого читання. За її словами, таблиця є складною та великою.

Коли саме відбудеться розгляд законопроекту, наразі невідомо. За словами Євгенії Кравчук, проект закону розглядатимуть після голосування за закон про мобілізацію. Зазначимо, розглядати проект закону про мобілізацію депутати мали у вівторок, 5 березня, проте його розгляд перенесли на кінець березня через величезну кількість поправок. До другого читання депутати внесли понад 4000 правок.

Водночас голова «Слуги народу» Давид Арахамія не відповів на запитання, коли законопроект про заборону УПЦ МП внесуть у порядок денний Верховної Ради.

Нагадаємо, 19 жовтня депутати Верховної Ради підтримали заборону УПЦ МП у першому читанні. За заборону російських релігійних організацій проголосувало 267 народних депутатів. Серед них:

«Слуга народу» – 175;

«Європейська солідарність» – 26;

«Батьківщина» – 17;

«Платформа за життя та мир» – 1;

«За майбутнє» – 8;

«Голос» – 18;

«Довіра» – 12;

«Відновлення України» – 0.

11 нардепів з колишньої ОПЗЖ «Платформа за життя та мир» проголосували проти заборони УПЦ МП. На захист російської філії церкви в Україні виступив і колишній голова ОПЗЖ Юрій Бойко.