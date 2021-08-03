Малюнок Porsche Taycan Cross Turismo та 911 перетворився на NFT

Колекціонери та шанувальники Porsche отримали можливість придбати незвичайний лот через аукціон на сайті SuperRare. З другого по шосте серпня там виставлено ескіз від шеф-дизайнера екстер'єрів Porsche Пітера Варги. Особливість полягає у тому, що ескіз, виконаний на папері, супроводжується невзаємозамінними токеном (NFT, non-fungible token), який є сертифікат унікальності цифрового об'єкта, що підтверджує право на володіння активом.

Сам NFT, на відміну від цифрового зображення чи GIF-анімації, не можна скопіювати, підробити або замінити. Робота токенів NFT заснована на технології блокчейн, однак NFT не є криптовалютою.

«Ескіз поєднує зображення Taycan Cross Turismo та 911. Він пов'язує мову дизайну нашого культового спорткара з дизайном наймолодшого представника модельного ряду. Я з нетерпінням чекаю відгуку учасників аукціону на цей унікальний предмет», – заявив Варга.

Вся виручка від продажу ескізу буде передана некомерційній організації Viva con Agua, яка підтримує водні проєкти по всьому світу, зокрема, в Уганді та Південній Африці.