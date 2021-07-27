Концепт Porsche Vision Renndienst

Компанія Porsche поділилася зображеннями салону мінівена Vision Renndienst з електричною силовою установкою. У центрі уваги – асиметричний дизайн, безліч екранів і незвичайна посадкова формула, розрахована на шістьох чоловік. Автор проекту – Майкл Мауер.

Водійське крісло розташоване у центрі, а за кермом розташовується ансамбль з п'яти приладів. По боках передньої панелі рознесені ще два екрани, але вони не для водія, а для пасажирів, які сидять з боків. Втім, якщо працює автопілот, то центральне крісло можна повернути в салон.

Третій ряд сидінь – суцільний диван з «плаваючими» підголівниками. Їх можна встановити так, щоб вони не заважали огляду водія, коли той дивиться в салонне дзеркало.

Фанати марки можуть спати спокійно – концепт Porsche Vision Renndienst не піде у серійне виробництво

Одна бічна частина має велику площу скління, а інша - майже повністю закрита. За словами автора проекту, таке рішення з одного боку забезпечує необхідний огляд, а з іншого – створює відчуття захищеності. Також на зображеннях можна побачити сенсорні екрани на панелях по лівому борту, проте зовсім без традиційних органів управління та фізичних кнопок не обійшлося.

Сам Vision Renndienst компанія розробила ще два роки тому, але показала публіці тільки в 2020-му в рамках Porsche Unseen - акції, в ході якої були представлені секретні концепти. Однак тоді мінівен можна було розглянути тільки зовні, при цьому борту були однаковими: нинішній варіант з'явився лише в ході роботи над інтер'єром. На жаль, але в серію автомобіль не піде.