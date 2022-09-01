Василь Кузьмин зробив зауваження юнакам за нецензурну лайку

У Коломиї кілька юнаків побили учасника АТО Василя Кузьмина. За попередніми даними, військовий зробив хлопцям зауваження через нецензурну лайку, між ними виникла суперечка, а потім юнаки напали на Василя Кузьмина з кулаками. Рідні потерпілого повідомляють, що юнаки завдали військовому удари кастетом по потилиці. Наразі Василь Кузьмин перебуває у реанімації без свідомості.

Як повідомляють рідні військового Василя Кузьмина, інцидент стався ще ввечері середи, 27 серпня, біля одного з магазинів у Коломиї. У коментарі «Суспільному» друзі Василя Кузьмина розповіли, що чоловік зробив зауваження двом молодим хлопцям через нецензурну лайку, далі почалася бійка. Василя Кузьмина доставили у Коломийську районну лікарню без свідомості.

Брат військового Тарас Кузьмин, який зараз також перебуває на фронті, повідомив, що Василю Кузьмину нападники завдали удару кастетом по потилиці.

«Коли ми приїхали, йому зробили обстеження. Зробили повністю МРТ. Був забій ззаду. Вже потім мені говорили, що то — професійний удар професійного боксера, майстра спорту, який займається у нас, в Коломиї, має нагороди. Я б взагалі хотіла забрати у нього ці відзнаки, бо якщо він — спортсмен, то не має права бити людей, тим більше воїнів», — цитує «Суспільне» маму бійця Орисю Кузьмин.

За її словами, 28 серпня у Василя Кузьмина паралізувало ліву частину тіла. Після МРТ стався крововилив у мозок. Транспортувати потерпілого до Івано-Франківська було небезпечно для його життя, медики викликали нейрохірурга з обласної лікарні й провели першу операцію в Коломиї.

Дружина потерпілого Христина Кузьмин зазначила, що 31 серпня чоловіка вдруге прооперували. Його стан зараз — стабільно важкий, температура висока, а тиск низький.

У прес-службі поліції Івано-Франківської коментарі «Суспільному» повідомили, що за фактом нападу на військового триває досудове розслідування. «Поліцейські розпочали кримінальне провадження. Усіх учасників конфлікту встановлено, наразі проводяться усі необхідні слідчі дії», — зазначила речниця поліції Прикарпаття Анна Сосяк.