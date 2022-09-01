Мешканця Івано-Франківська Миколу Герулу оштрафували на 17 тис. грн за побиття хлопчика на дитячому майданчику. Інцидент стався у липні 2022 року в одному дворів біля житлового будинку у Франківську. Діти на дитячому майданчику кидалися аличею, чоловік зробив їм зауваження і сказав такого не робити. Хлопці не зважали, тому чоловік підійшов до одного з них і вдарив долонею по обличчю. Медична експертиза розцінила наслідки удару як легкі тілесні ушкодження. Відтак суд визнав мешканця Франківська винним у хуліганстві.

Про покарання за побиття дитини повідомило франківське видання «Курс». Як зазначається у вироку Івано-Франківського міського суду, 20 липня 2022 року близько обіду, син місцевого підприємця Богдан Р. грався з іншими дітьми на дитячому майданчику. Поблизу них також був чоловік, який побачив, що діти кидаються аличею та зробив їм зауваження. Діти не послухали його і продовжували кидатися фруктами, після чого Микола Герула підійшов до одного з них і долонею вдарив по обличчю.

«Згідно з висновком судово-медичної експертизи, малолітньому потерпілому спричинено тілесні ушкодження у вигляді: синця на верхній та нижній повіках лівого ока, субкон’юктивальний крововилив лівого ока, які відносяться до легких тілесних ушкоджень», – йдеться у вироку.

Суддя Івано-Франківського міського суду Роман Хоростіль врахував визнання вини і каяття обвинуваченого як обставини, що пом’якшують покарання, однак те, що удар був спрямований на малолітню дитину – як обставину, що обтяжує вироку. Відтак Миколу Герулу визнали винним за ч. 1 ст. 296 ККУ (хуліганство) та зобов’язали сплатити 17 тис. грн штрафу. Обвинувачений має право оскаржити вирок протягом 30 днів.

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