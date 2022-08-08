Суд оштрафував мешканця Закарпаття Віталія Бубряка на 510 грн за напад на продавчиню у Мукачеві. За даними слідства, чоловік вдарив по обличчю продавчиню магазину «Кошик» через раптовий конфлікт: як пояснив сам обвинувачений, жінка відмовилася надати йому чек на покупку.

Як зазначається у вироку Мукачівського міськрайонного суду, ввечері у понеділок, 18 липня, Віталій Бубряк, який працює водієм, зайшов до магазину «Кошик», що на вулиці Осипенка у Мукачеві. Між ним і продавчинею виник конфлікт, після чого чоловік вдарив її долонею по обличчю.

Під час судового засідання Віталій Бубряк свою вину визнав повністю, підтвердив обставини події та пояснив, що вдарив продавчиню тому, що вона відмовилася надавати чек за придбаний товар і почала з ним сваритися. Також обвинувачений зазначив, що шкодує про вчинене і просив суворо його не карати.

Потерпіла Валентина Ш. не зверталася до суду з проханням відшкодувати матеріальну чи моральну шкоду та просила не карати суворо нападника. Відтак, суддя Мукачівського міськрайонного суду Оксана Маргитич визнала Віталія Бубряка винним за ч. 1 ст. 125 ККУ (завдання легких тілесних ушкоджень) та зобов’язала його сплатити штраф у сумі 510 грн. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.