Генерал Крістофер ЛаНев та міністр армії США Ден Дрісколл (на передньому плані)

Двопартійна група американських законодавців закликала командування армії США пояснити, чому підрозділу 173-ї повітрянодесантної бригади в Європі наказали припинити спеціалізуватися на веденні бойових дій із застосуванням дронів. Військові цього підрозділу самі збирали безпілотники й відпрацьовували тактику, яку Україна застосовує у війні проти Росії, а Іран – проти США, через що гинули американські військовослужбовці. Про це повідомило агентство The Associated Press.

Лист адресували міністру Сухопутних військ США Дену Дрісколлу, який іде у відставку, і генералу Крістоферу ЛаНеву – тимчасовому виконувачу обов’язків начальника штабу армії. Законодавці просять провести брифінг і пояснити рішення.

«Ми глибоко стурбовані тим, що ліквідація цього спеціалізованого підрозділу безпілотників обмежить нашу здатність переймати досвід у союзників, зокрема у Збройних сил України, та перешкодить нашим зусиллям щодо модернізації ведення війни з використанням безпілотників з тією швидкістю, яка необхідна для конкуренції на сучасному полі бою», – ідеться в документі.

Лист підписали сенаторка-демократка Джин Шахін від Нью-Гемпширу, сенатор-республіканець Том Тілліс від Північної Кароліни, незалежний сенатор Ангус Кінг від Мену та конгресмен-республіканець Майк Тернер від Огайо.

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Вони також хочуть дізнатися, хто саме ініціював це рішення – керівництво Пентагону чи безпосередньо командування армії.

Бригаду чисельністю 600 солдатів сформували в листопаді 2025 року для розгортання в будь-якому місці, де були потрібні дрони.

«Створення цього спеціалізованого підрозділу стало розсудливою реакцією в той момент, коли характер ведення війни змінюється швидше, ніж здатність традиційних військових формувань пристосовуватися», – додали законодавці.

AP зауважує, що генерал ЛаНев нещодавно наказав батальйону повернутися до основного завдання – бути повітрянодесантним піхотним підрозділом. Це сталося після того, як міністр оборони США Піт Гегсет у квітні раптово звільнив попереднього начальника штабу армії генерала Ренді Джорджа.

Джордж вважав своїм пріоритетом інтеграцію дронів у тактику армії. У 2025 році він разом із Дрісколлом запустили так звану «Ініціативу трансформації армії», яка передбачала впровадження безпілотних літальних апаратів у бойові формування. Дрісколл підтримував такі зусилля та зосередився на спрощенні бюрократичних процедур для військових підрядників, щоб вони могли швидко розробляти більше дронів.

Нагадаємо, 31 серпня Ден Дрісколл подав у відставку з посади міністра Сухопутних військ США, не уточнивши причини свого відходу. Водночас за даними американських медіа, звільнення Дрісколла відбулося на тлі розбіжностей та конфліктів між ним та міністром оборони США Пітом Гегсетом.