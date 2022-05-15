Члени американського Конгресу звинуватили місцеві розвідувальні органи в помилкових прогнозах щодо перебігу війни в Україні. Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

Зокрема, комітет із розвідки Сенату відправив до Управління директора Національної розвідки, Міністерства оборони та ЦРУ секретний лист.

У ньому зазначалося, що ці органи недооцінили можливості української армії у протистоянні з РФ, даючи останній «3-4 дні на взяття Києва». На думку членів Сенату, методика роботи розвідувальних служб не є ефективною і потребує реформ.

За інформацією джерела, деяких чиновників також не задовольняє те, що «кити» розвідувальної спільноти не взяли до уваги прогнози від Бюро розвідки та досліджень – невеликого розвідоргану в складі Держдепартаменту.

Виявилося, що його члени передбачили розвиток подій в Україні значно точніше, але до них ніхто не прислухався. Критики вважають, що якби США надали військову допомогу ЗСУ раніше, то це суттєво змінило б розклад сил на полі бою.

Сенатор Ангус Кінг під час «напруженого обміну думками» з вищим чиновником оборонної розвідки на публічних слуханнях дорікнув, що «якби США краще впоралися з прогнозом, ми могли б зробити більше, щоб допомогти українцям раніше».

На думку Кінга, розвідувальна спільнота повинна мати можливість краще працювати. Генерал-лейтенант Управління оборонної розвідки Скотт Берріер відповів, що «розвідувальна спільнота чудово попрацювала з цього питання».

«Генерале, як Ви можете казати це, коли нам прямо сказали, що Київ впаде через три дні, а Україна – за два тижні? Ви мені кажете, що це була точна розвідка?», – обурився сенатор Кінг.

Крім того, повідомляється, що американська розвідувальна спільнота також проводить внутрішнє розслідування через хибні прогнози стосовно ситуації в Афганістані. За попередньою інформацією, в США переоцінили сили афганської армії у протистоянні з Талібаном.