Це особливо актуально, якщо «ви повертаєтеся до свого автомобіля після снігопаду»

Через ожеледицю поїздки на роботу стають дедалі небезпечнішими. Однак водіям пропонують несподіваний спосіб впоратися з льодом на дорогах. Express розповідає, як можна використати котячий наповнювач для боротьби зі снігом.

Однією з найскладніших частин керування в зимових умовах є старт руху. Автомобільні експерти радять застосовувати підручні засоби, щоб забезпечити краще зчеплення коліс із дорогою.

«Розсипати котячий наповнювач навколо коліс – корисний лайфхак для забезпечення зчеплення з дорогою, або ви можете використовувати килимки для ніг чи зібрати трохи гілок або гравію», – сказала експертка з автотранспорту Марія Маккарті.

Це особливо актуально, якщо «ви повертаєтеся до свого автомобіля після снігопаду», коли вам може бути «важче рушити з місця».

Філіп Севостьянов, виконавчий директор, автомобільний експерт компанії ecarsTrade, рекомендує ще один лайфхак – використання шматки килима.

«Вони багаторазові та забезпечують стійку поверхню, яка створює тертя під вашими шинами. Килимові шматки забезпечують зчеплення, необхідне для того, щоб ваші шини могли зчепитися зі снігом і виїхати. Їх зручно зберігати в багажнику і вони можуть слугувати як підкладки під коліна, коли вам потрібно відкопати себе зі снігового замету» – зазначив він.