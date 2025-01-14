Морозне повітря і холод можуть зіпсувати навіть речі, які здаються безпечними

Зима може бути чарівною, але для власників автомобілів вона часто стає головним болем. Морозне повітря і холод можуть зіпсувати навіть речі, які здаються безпечними. Automoto розповідає, які речі не варто залишати в авто взимку.

1. Гаджети та батарейки

Електроніка, як-от смартфони та павербанки, не витримує морозу. При низьких температурах батареї втрачають ємність, а під час сильного охолодження можуть навіть вийти з ладу. Також екран смартфона може потріскатись, якщо ви його увімкнете одразу після охолодження. А конденсат всередині пристрою призведе до короткого замикання.

2. Напої

Пляшки з водою чи газованими напоями можуть луснути через замерзання рідини. Тому завжди забирайте пляшки з напоями додому, щоб не їздити до хімчистки.

3. Ліки

Якщо ви возите із собою ліки, особливо інсулін, сиропи чи спреї, будьте уважні. Більшість медикаментів втрачають свої властивості, якщо їх заморозити.

Завжди зберігайте ліки при кімнатній температурі або використовуйте спеціальні термочохли.

4. Окуляри

Залишати окуляри в машині на морозі – погана ідея. Холод робить матеріали, з яких виготовлені окуляри, надзвичайно вразливими. Пластикові оправи стають крихкими і можуть тріснути навіть від найменшого натиску. Металеві оправи теж страждають – вони можуть деформуватися.

Також на лінзах з антирефлексним чи фотохромними покриттями можуть утворитись мікротріщини або інші дефекти.

5. Продукти

Взимку машина – не холодильник, хоча в ній дійсно холодно. Це швидше морозильник із хаотичним режимом. Овочі, фрукти чи молочні продукти замерзають, втрачають свій вигляд, текстуру та смак, а упаковка молока чи йогурту може луснути.

Не залишайте їжу в авто надовго. Плануйте поїздки так, щоб вивантажувати покупки одразу після повернення додому.

6. Аерозолі

Лак для волосся, фарба в балончиках, дезодорант – все це може вибухнути через замерзання рідини та надмірний тиск всередині балону.

7. Автомобільні рідини

Літній омивач скла чи старий антифриз можуть замерзнути та заблокувати систему омивання чи пошкодити деталі автомобіля. Використовуйте лише зимові рідини з низькою температурою замерзання. Регулярно перевіряйте рівень антифризу та його стан.