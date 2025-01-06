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Однак запуск автомобіля на холодному двигуні може призвести до серйозних пошкоджень

Взимку багато водіїв стикаються з необхідністю прогріву двигуна перед початком руху. Однак запуск автомобіля на холодному двигуні може призвести до серйозних пошкоджень, якщо не дотримуватись простих правил. Avtosota розповідає, як швидко прогріти двигун автомобіля, не зашкодивши йому. Як правильно прогріти двигун Уникайте увімкнення печі відразу після запуску. Досвідчений механік зазначає, що штатний обігрівач салону може уповільнити прогрівання силового агрегату. Не вмикайте піч відразу після запуску двигуна, оскільки вона забиратиме тепло, необхідне для роботи двигуна. Краще активувати обігрів лише після того, як двигун досягне робочої температури. Рухайтеся плавно перші кілометри. На перших 5-10 хвилинах руху уникайте високих обертів та різких маневрів. Механіки рекомендують їхати на низьких оборотах, щоб двигун прогрівався рівномірно і без перевантажень.

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