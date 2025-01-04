Насамперед варто регулярно очищати арки від снігу та бруду

Взимку автомобілісти часто стикаються з проблемою налипання снігу та льоду в колісних арках. Суміш снігу, бруду й реагентів швидко ущільнюється, ускладнюючи її видалення та створюючи ризик деформації підкрилків. Лід, що накопичився, може пошкодити бризковики, що призводить до додаткових витрат на ремонт. Avtosota розповідає про кілька простих рішень, які зможуть мінімізувати цю проблему.

Насамперед варто регулярно очищати арки від снігу та бруду. Для більш ефективного захисту необхідно використовувати силіконові спреї або композиції типу WD-40. Після ретельного миття колісних арок та повного висихання поверхні потрібно нанести вибраний засіб на підкрилки та бризковики. Силікон створює слизьку плівку, що перешкоджає налипанню снігу та утворенню крижаних наростів.

Також ви можете встановити пластикові чи гумові підкрилки, які краще протистоять зимовим умовам. Крім того, варто уникати глибоких снігових заметів та регулярно перевіряти стан арок після кожної поїздки засніженими дорогами.