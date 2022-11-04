Група країн G7 анонсувала надання допомоги Україні в зимовий період. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. «Спільні санкції проти РФ, які ми ініціювали, тепер супроводжуються спільною зимовою допомогою від партнерів по G7», – заявила Бербок, пише Spigel.

За її словами, багато інших країн вже заявили про свій намір приєднатися до допомоги.

«Ця зимова допомога також означає, що ми не допустимо порушення миру та міжнародного права взимку. Ми не змиримося з тим, що президенту Росії вдасться реалізувати свою стратегію зламу України. Ми не погодимося з тим, що він сподівається зруйнувати міжнародну єдність», – наголосила глава МЗС ФРН.

Анналена Бербок звинуватила Владіміра Путіна в «нелюдських атаках на енергетичну інфраструктуру України» та зазначила, що G7 не дозволить людям похилого віку, дітям і молоді в Україні загинути від голоду та замерзання.

До слова, Німеччина вже направила Україні понад 100 генераторів для стабілізації енергосистеми, також постачаються обігрівачі, насоси, житлові та санітарні контейнери, ліжка, ковдри та намети.