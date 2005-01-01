Країни G7 розроблять систему захисту від пропаганди і маніпуляцій

На саміті «Великої сімки» (G7) в Канаді країни-учасниці прийняли рішення про розробку нової системи захисту від пропаганди. Зокрема, планується розробити так званий «Механізм швидкого реагування» (Rapid Response Mechanism), що дозволить швидко та скоординовано відповісти на маніпуляції з виборами, пропаганду, а також інші «неприпустимі дії» і спроби дестабілізації, що виходять від «таких країн, як Росія», повідомила «Німецька хвиля» з посиланням на агентство dpa.

Як відомо, спецслужби США звинувачують Росію в організації хакерської атаки на пошту Гілларі Клінтон: цей інцидент став однією з причин, що призвели до провалу Клінтон на президентських виборах. У свою чергу, у Німеччині вважають, що Кремль навмисно вкидав неправдиву інформацію, щоб вплинути на громадську думку в цій країні. Одним із найгучніших скандалів стала справа «дівчинки Лізи», яку нібито викрали і зґвалтували мігранти. Крім того, «виключно проблематичною» країни G7 називають підтримку Росією європейських партій і рухів, які виступають проти Євросоюзу.

За допомогою нової системи захисту країни-члени G7 планують аналізувати дані про такі інформаційні атаки, а також обмінюватися ними один з одним. Передбачається, що «в ідеальному випадку» на атаку має бути скоординована реакція, яка може виражатися у відповідній кампанії або санкціях.