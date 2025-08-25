Корпоративний благодійний фонд KredoBank Foundation влаштував у Львові зустріч із керівниками дошкільних закладів. Освітян, які працюють із наймолодшими, зібрали в актовій залі реабілітаційного центру Unbroken. Мета заходу – продемонструвати, як можна у простій і делікатній формі пояснити дітям реалії війни.

«Ми як «Фундація Кредобанку» вже протягом 4 років підтримуємо освіту, дітей і молодь. І де, як не тут, говорити про інклюзивне навчання і виховання наших наймолодших? Освіта й діти були нашим пріоритетом ще до початку повномасштабної війни, але війна змінила фокус», – зазначила Соломія Говоруха, голова корпоративного благодійного фонду KredoBank Foundation.

Щоб навчити дітей сприймати інклюзивність, благодійний фонд KredoBank Foundation ініціював створення мультфільму «Лелека Тадей». Цю історію про силу, сміливість та незламність презентували освітянам. В анімації розповідається історія про птаха, який, захищаючи свою сім'ю, втратив лапу у боротьбі з двоголовим орлом.

Стрічка вийшла в травні 2024 року на YouTube-каналі благодійного фонду та зібрала понад 12 000 переглядів. Мультфільм отримав позитивну оцінку психологів.

«Це дуже гарний наочний інструмент для роботи з дітьми. Для того щоб і батьки, і спеціалісти, і освітяни могли говорити однією мовою з дітьми про таку важливу потребу інклюзивності, прийняття, толерантності», – наголосила Софія Дорош, психологиня лікарні Святого Миколая.

«Лелеку Тадея» вже демонстрували у дитсадках Львова – загалом його побачили понад 3 000 дітей дошкільного віку. Також цей мультфільм показали на всеукраїнському освітньому форумі «Вчителі майбутнього».

Якуб Карновскі, голова правління АТ «Кредобанк», наголосив на ролі цього мультфільму у вихованні українських дітей.

«Ми можемо зробити внесок у майбутнє України, підтримуючи молодих українців. Лелека Тадей, птах, є прикладом того, як діти повинні цінувати інклюзивність, підтримку, а також піклуватися про людей, які внаслідок війни також потребують такого прийняття та підтримки», – сказав Якуб Карновскі, голова правління KredoBank.

Загалом подія зібрала близько 120 керівників закладів дошкільної освіти Львова. Вони отримали комп’ютерну техніку, розмальовки та наліпки за мотивами мультфільму для освітнього процесу.

До слова, KredoBank Foundation вже працює над продовженням історії – про лелеку Марка, яка порушує теми викрадення українських дітей під час війни та спроби зміни їхньої української ідентичності.