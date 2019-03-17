На сихівській автостоянці 39-річний чоловік розпалив вогонь під мікроавтобусом

У Львові чоловік розпалив вогонь під припаркованим автомобілем

В ніч на неділю, 17 березня, у Львові 39-річний чоловік розпалив вогонь під припаркованим автомобілем. Про це повідомила прес-служба Патрульної поліції Львівської області.

До патрульних 2-го батальйону підбіг чоловік, який представився охоронцем паркувального майданчика на вул. Трильовського. За його словами, на території автостоянки, яку він охороняє, загорівся автомобіль. На місці інспектори справді побачили вогонь, проте горів не сам автомобіль. Вогнище було під припаркованим мікроавтобусом. Офіцери загасили його.

Під час гасіння патрульний побачив, що під автомобілем лежить чоловік. «Невідомий почав розповідати різні історії, які суперечили одна одній. Спершу чоловік повідомив, що розпалив багаття під автомобілем, щоб погрітися. Згодом змінив свої свідчення та сказав, що хотів покінчити життя самогубством», – йдеться у повідомленні прес-служби Патрульної поліції Львівської області.

Палієм виявився 39-річний уродженець Криму. Його доставили у Сихівський відділ поліції.