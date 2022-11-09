Кримський міст пошкоджено значно сильніше, ніж передбачалось

Зусилля Росії щодо ремонту Кримського мосту тривають, але його вводитимуть в експлуатацію до вересня 2023 року. Про це йдеться в розвідувальному огляді міноборони Британії.

Зазначається, що 8 листопада автомобільний міст мали закрити, щоб можна було перемістити та встановити на ньому нову 64-метрову секцію. Але для заміни пошкоджених ділянок дороги знадобиться ще три секції.

Хоча окупанти стверджували, що ці додаткові секції будуть встановлені до 20 грудня, у звіті, наданому Путіну, було зазначено, що роботи на іншій проїжджій частині призведуть до переривання дорожнього руху до березня 2023 року.

Згідно з контрактом, заміна пошкодженого залізничного мосту має бути завершена до вересня 2023 року. Хоча одна колія відкрита, рух залізничного транспорту залишається обмеженим. Ремонтні роботи будуть сильно залежати від погодних умов протягом зимових місяців.

Атака на Кримський міст порушила російське матеріально-технічне постачання до Криму та півдня України, зменшивши здатність Росії переміщати військову техніку та війська в цей район залізницею чи автошляхом.

У британській розвідці наголосили, що ошкодження мосту, нещодавня атака на Чорноморський флот у Севастополі та ймовірний відхід із Херсона ускладнюють здатність російського уряду малювати картину військового успіху.