Куди піти в Івано-Франківську на День Незалежності 2026
Програма святкових заходів на 23–24 серпня
В Івано-Франківську 23 та 24 серпня відбудуться урочисті та мистецькі заходи з нагоди Дня Державного прапора та 35-ї річниці незалежності України. Програму оприлюднив міський голова Руслан Марцінків.
У неділю, 23 серпня, о 9:00 на Вічевому майдані відбудеться урочиста церемонія підняття Державного Прапора України. Більшість заходів цього дня пройде на літній естраді у міському парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка.
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Програма заходів 23 серпня у міському парку:
- 14:00 – культурно-мистецький захід «Смак Галичини»;
- 15:00 – бібліопростір «Територія незалежності»;
- 16:00 – мистецька програма муніципальних колективів у межах проєкту «Мелодії парку»;
- 17:30 – показ фільму «Захар Беркут» (проєкт «Кіно заради перемоги»).
У понеділок, 24 серпня, о 9:00 відбудеться молитва за Україну. О 9:30 автобуси вирушать до міського кладовища в селі Чукалівка, де відбудеться панахида та покладання квітів до могил полеглих воїнів.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Програма заходів 24 серпня у палаці Потоцьких:
- 15:00 – дитяча програма «Острів дитинства»;
- 15:00 – «Майстерня вільних мрій» (виготовлення патріотичної символіки);
- 16:00 – дитяча вистава «Про те, про се» від обласного театру ляльок імені Марійки Підгірянки;
- 17:00 – концерт муніципального естрадно-симфонічного оркестру.