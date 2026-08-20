В Івано-Франківську 23 та 24 серпня відбудуться урочисті та мистецькі заходи з нагоди Дня Державного прапора та 35-ї річниці незалежності України. Програму оприлюднив міський голова Руслан Марцінків.

У неділю, 23 серпня, о 9:00 на Вічевому майдані відбудеться урочиста церемонія підняття Державного Прапора України. Більшість заходів цього дня пройде на літній естраді у міському парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка.

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Програма заходів 23 серпня у міському парку:

14:00 – культурно-мистецький захід «Смак Галичини»;

15:00 – бібліопростір «Територія незалежності»;

16:00 – мистецька програма муніципальних колективів у межах проєкту «Мелодії парку»;

17:30 – показ фільму «Захар Беркут» (проєкт «Кіно заради перемоги»).

У понеділок, 24 серпня, о 9:00 відбудеться молитва за Україну. О 9:30 автобуси вирушать до міського кладовища в селі Чукалівка, де відбудеться панахида та покладання квітів до могил полеглих воїнів.

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Програма заходів 24 серпня у палаці Потоцьких: