Лагідна Манюня та її пухнаста компанія

ZAXID.NET разом з ЛКП «Лев» у рубриці «Собака з притулку» розповідає про безпритульних тварин, яких можна забрати собі додому. Цього разу знайомимо з 9 собаками та кицею, які шукають нових господарів у Львові.

Рижий – муркотун, з яким ніколи не буде самотньо. Чотирилапому близько одного року. Він стане чудовим компаньйон для свого нового господаря.

Лагідна Манюня. Ця чотирилапа точно не дасть сумувати своїм новим господарям та стане для них вірною подругою.

Білосніжний Лука. Молодий, енергійний песик. Він має здібності до навчання, може проживати в квартирі та в сім'ї, де є діти, які люблять активно проводити свій вільний час.

Спостережливий Фреді. Молодий чотирилапий соціалізований та піддається навчанню, тож стане для свого господаря чудовим охоронцем.

Дружня Джесіка. Молода, активна собака, яка не дасть своїм новим господарям сумувати.

Тендітна Адель. Чотирилапа красуня, віком близько одного року досі шукає господаря. Собака невеликого розміру, тож без проблем може проживати в квартирі. Наразі хвостата проходить соціалізацію з кінологом.

Чотирилапий друг Джим. Собака може стати чудовим компаньйоном та охоронцем.

Надійний Декстер. Чотирилапий може стати чудовим другом та охоронцем.

Лагідна Лейла. Молода, слухняна собака. Чотирилапа має здібності до навчання і обожнює лащитись.

Нагадаємо, що ЛКП «Лев» працює щодня, без вихідних, з 8:00 до 20:00 на вул. Промисловій, 56 у Львові. Контактний телефон (068) 535-45-45.

Фото Ірини Шелест.