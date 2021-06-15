Схематичне зображення силової установки Jaguar Land Rover на водневих паливних елементах

У рамках проекту Project Zeus концерн Jaguar Land Rover розпочав випробування водневого Defender, щоб підтвердити ефективність силової установки та перевірити машину з нею на асфальті та бездоріжжі. Випробування відбуваються у Великій Британії.

Jaguar Land Rover (JLR) отримав часткове фінансування проєкту від уряду Великобританії. Концерн JLR також об'єднався з партнерами та постачальниками, включаючи Delta Motorsport, AVL, Marelli Automotive Systems та «‎Британський центр індустріалізації акумуляторів».

Розробники наголошують, що водневий Defender є технологічним концептом, створеним виключно для тестування силової установки, а у серійної моделі такого агрегату не буде. Однак сам факт, що Jaguar Land Rover узявся за розробки в цьому секторі, означає появу інших моделей на водневих елементах. У компанії вважають, що до 2030 року на дорогах може бути 10 мільйонів водневих транспортних засобів та понад 10 тисяч заправних станцій для них.

«Ми знаємо, що водень повинен відігравати роль у майбутньому поєднанні силових агрегатів у всій транспортній галузі і поряд з акумуляторними електромобілями він пропонує ще одне рішення з нульовим рівнем викидів для конкретних можливостей та вимог лінійки світового класу Jaguar Land Rover, – заявив керівник підрозділу водневого транспорту Jaguar Land Rover Ральф Клей. – Робота, проведена разом з нашими партнерами в Project Zeus, допоможе нам стати до 2039 року чистим від вуглецю бізнесом».

За глобальним планом концерну Jaguar Land Rover, автовиробник до 2036 року стане вуглецево-нейтральним – тобто випускатиме автомобілі з нульовими викидами, електромобілі того чи іншого типу. А до 2039 року очистити від шкідливих викидів увесь ланцюжок свого бізнесу.