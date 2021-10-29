Land Rover Discovery Metropolitan Edition

Land Rover Discovery Metropolitan Edition відрізняється багатьма деталями екстер’єру та великою кількістю функцій у стандартній комплектації.

Нова версія Metropolitan Edition - вершина лінійки Discovery. Вона відрізняється від R-Dynamic HSE деталізацією решітки радіатора Bright Atlas і напису Discovery. Вони доповнюються вставками Hakuba Silver у нижній частині бампера, 22-дюймовими легкосплавними дисками Diamond Turned у кольорі Gloss Grey, чорними гальмівними супортами Land Rover. Також в новинці є загартоване тоноване скло, панорамний дах із зсувним люком та електричною шторкою.

До стандартних функцій нової версії також входять: система відображення інформації на вітровому склі та підігрів керма, бездротове заряджання телефону, передній відсік для охолодження і 4-зонний клімат-контроль. Салон удосконалено завдяки деталізації Titanium Mesh.

Відтепер у всій лінійці версія R-Dynamic має глянцевий чорний контрастний дах у стандартній комплектації. Discovery залишається потужним та універсальним повнорозмірним позашляховиком з максимальною дозволеною масою буксирування у 3500 кг. Завдяки технології Advanced Tow Assist система допомогає під час паркування з причепом.

Лінійка Discovery також доступна з удосконаленою системою очищення повітря у салоні від Land Rover, з функцією фільтрації тонкодисперсних часточок PM2.51. Якість повітря всередині авто відстежується, а шкідливі частки відфільтровуються для більш здорового мікроклімату в салоні.

Модель доступна з вибором електрифікованих силових агрегатів, потужним бензиновим двигуном P360 Ingenium або дизельним D300 Ingenium, сертифікованим за стандартом RDE2 і відповідним стандарту Euro 6d-Final. Вони оснащені технологією 48-вольтного м’якого гібрида (MHEV).