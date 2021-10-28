Land Rover Range Rover 2021

В новому, п'ятому, поколінні флагманський позашляховик британського бренду став кращим у кожному аспекті, зберігши впізнавані форми та стилістику попередньої генерації.

Range Rover 2021 отримав плагін-гібридні (PHEV) силові установки потужністю 440 та 510 к.с. На чистій електроенергії позашляховики можуть проїхати до 100 кілометрів – більш, ніж достатньо для щоденних поїздок пересічного водія. Альтернативою гібридним версіям є новий бензиновий двигун Twin Turbo V8 потужністю 530 к.с., оснащений функцією швидкого старту Dynamic Launch, з якою «вистрілює» від 0 до 100 км/год за 4,6 секунди. У 2024 році до цього тріо силових установок приєднається повністю електрична.

Натуральну шкіру в салоні позашляховиків нового покоління замінюють текстильні матеріали преміум-класу. Довершена шумоізоляція доповнюється системою активного придушення шуму акустичною системою з динаміками в підголівниках.

Комфорт забезпечує фірмова пневматична підвіска; управління внутрішніми функціями та зв'язок зі світом забезпечує інтелектуальний помічник Amazon Alexa; повнокероване шасі з поворотними задніми колесами покращує керованість, покупці зможуть обирати між версіями зі звичайною та подовженою колісною базою, 4-, 5-, 7-місним салоном; силові агрегати мають чудову продуктивність, при чудових показниках екологічності та споживанні пального – здається, покупцям новинки вже й бажати нічого. Але Range Rover ще не ставить крапку, пропонуючи біологічний захист салону, який усуває запахи, бактерії та алергени, включаючи вірус SARS-CoV-23. Далі, покупці можуть скористатись послугами спеціалістів підрозділу Special Vehicle Operations, які виконають ручне оздоблення авто за індивідуальними побажаннями замовника.

Такі особливі автомобілі з позначенням SV можна буде замовити, починаючи з 2022 року, тоді як уже зараз новий Range Rover доступний для замовлення. Українські ціни поки не сформовані, але на офіційному сайті вже є інформація про комплектації. Вони збігаються з оснащенням Range Rover для Великої Британії, де автомобіль доступний у версіях SE, HSE та Autobiography за ціною від 94 400 фунтів стерлінгів, що конвертується у 3 429 376 гривень. На старті продажів новинка також пропонуватиметься в особливому виконанні First Edition, створена на базі топової комплектації Autobiography.