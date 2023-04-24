Раніше Петро Гецко вже був засуджений на 12 років ув'язнення

Лідера закарпатських русинів та самопроголошеного «прем’єр-міністра» псевдоутворення Республіка Підкарпатська Русь заочно засудили до 20 років ув’язнення. За даними СБУ, закарпатець систематично виконував вказівки російських спецслужб та закликав до сепаратизму. Крім того, Петро Гецко звертався до Путіна з проханням «перетворити Західну Україну в «Карпатскую Русь». Відомо, що засуджений з 2014 року переховується в Росії.

Як у понеділок, 24 квітня, повідомила прес-служба СБУ Закарпаття, одним із ключових завдань Петра Гецка було створення та проголошення на території Закарпатської області псевдоутворення «Республіка Підкарпатська Русь». Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Гецко знову почав активно публікувати антиукраїнські заклики та писати про відділення Закарпаття від України.

«Зловмисник неодноразово засвідчував російським ЗМІ свої наміри щодо зміни адміністративно-територіального устрою нашої держави. З початку повномасштабного вторгнення Росії, він активізував просування у публічному просторі антидержавних проросійських наративів, зокрема, продовжив активно розкручувати кремлівську версію про "геноцид русинов"», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі СБУ уточнюють, що закарпатець також звернувся до президента Росії з пропозицією перетворити Західну Україну в «Карпатскую Русь на правах, мандатах, титулах русинов» та не завершувати «спеціальну військову операцію» в Україні без урахування низки факторів стосовно Закарпаття.

Наразі Петро Гецко перебуває у міжнародному розшуку, за даними СБУ, з 2014 року він переховується у Росії. У 2021 році суд вже визнав його винним за статтями 109, 110 та 111 Кримінального кодексу України. У квітні 2023 року Ужгородський міськрайонний суд визнав Гецка винним за ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 111 ККУ і призначив йому покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. Наразі вирок ще не набрав законної сили.