Троє спільників перебувають під вартою, але можуть вийти на волю під заставу

У Тернополі поліцейські викрили трьох чоловіків, які за гроші обіцяли виготовити фіктивну інвалідність військовозобов’язаному. Їхні послуги вартували 17 тис. доларів. До складу організованої злочинної групи входив лікар-аспірант, який домовлявся з медичним службами за необхідні довідки та висновки. Зловмисників викрили під час передачі частини грошей.

Один з членів групи підшуковував клієнтів – військовозобов’язаних чоловіків, які хотіли виїхати за кордон. Він також отримував він них гроші та розподіляв між спільниками, повідомили в поліції Тернопільської області в п’ятницю, 12 червня. Ще один з помічників відповідав за організацію переїзду до кордону. Третім учасником схеми був лікар-аспірант з Тернополя, який забезпечував медичний супровід, координував проходження лікування, займався підготовкою медичних документів та отриманням групи інвалідності.

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Повний пакет незаконної послуги вартував для одного військовозобов’язаного 17 тис. доларів. Поліцейським вдалося викрити злочинну схему, коли клієнт передавав одному із організаторів 5 тис. доларів. Інших спільників затримали під час передачі ще 12 тис. доларів. Правоохоронці провели сім обшуків у помешканнях підозрюваних, в автомобілях та на робочих місцях.



Також слідчі поліції повідомили трьом учасникам злочинної групи про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 665 тис. грн.

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