Гуманітарні автомобілі передали для потреб військових

Волонтери з Балтійських країн у День Незалежності прибули до Львова щоб передати для українських військових понад 80 автомобілів.

«Десятки волонтерів із Литви, Латвії та Естонії прибули на Львівщину, щоб особисто передати нашим воїнам на передову понад 80 автомобілів. Щиро дякуємо за такий щедрий подарунок у День відновлення Незалежності України. Машини вже вирушили до наших оборонців», – повідомив у неділю, 24 серпня, голова ЛОВА Максим Козицький.

Акцію очолив литовський підприємець та волонтер з українським корінням Валдас Барткавічус. Автомобілі використовуватимуть під час виконання бойових завдань, евакуації поранених і перевезення спорядження.

Передача автомобілів відбулася у Львові (фото ЛОВА)

«Від початку повномасштабної війни Валдас разом зі своїми друзями передав нашим захисникам сотні автомобілів та десятки тонн гуманітарного вантажу. Щиро дякую Валдасу Барткавічусу та всім волонтерам. Ціную вашу підтримку й усвідомлення, що українські воїни боронять не лише свою землю, а й спокій всієї Європи», – додав голова ЛОВА.

Зазначимо, Валдас Барткавічус, який регулярно привозить допомогу Україні, отримав поранення у Дніпрі у грудні 2024 року. Литовські ЗМІ повідомляли, що в руках волонтера «вибухнув невідомий пакет, який могли залишити російські агенти». Внаслідок поранення Валдас Барткавічус втратив кілька пальців.