ЛОДА організувала платні автобуси на кордоні, 50 злотих за 500 метрів

Переїзд 500 м через пункт пропуску коштує 50 злотих (понад 320 грн)

На українсько-польському кордоні організували платні автобусні перевезення для тих, хто не може перетнути кордон автомобілем. Це єдиний легальний спосіб для українців повернутися додому, оскільки всі пішохідні переходи закриті на час карантину. Попри те, що і президент, і уряд запевняли, що зроблять все для безперешкодного повернення громадян України, за перевезення на 500 метрів (!) приватна компанія збирає з кожного пасажира по 50 злотих (понад 320 грн за курсом НБУ).

Прикордонники прямо вказують, що платні автобусні перевезення у пункті пропуску «Корчова-Краківець» організувала Львівська ОДА, а відповідальним за це є заступник голови ЛОДА Тарас Грень. Він заперечує свою причетність до здирницької схеми і заявляє, що сам звернеться до правоохоронців, аби ті перевірили діяльність перевізників на кордоні.

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Про діяльність платних перевізників повідомляють у соцмережах українці, які користувалися цими послугами, щоб перетнути кордон. Особливо резонансним став допис червоноградського фотографа Богдана Шарка, який перетинав кордон у Краківці у п'ятницю, 24 квітня.

«До кордону приїхав машиною і, як і усі інші, хотів перейти пішки. Перед польською стороною збиралась черга, коли назбиралось близько 25 чоловік, приїхав автобус на українській реєстрації, сказали, що перевезуть на українську сторону, але за 50 злотих. Водії чекали ще близько двох годин, поки буде цілий автобус. В кінці нас порахували і в автобусі було 80 осіб (були і стоячі місця)», – повідомив Богдан Шарко.

Він уточнив, що водії відмовилися давати квиток за проїзд і сказали, що це єдиний спосіб перетнути кордон.

Автобуси перевозять людей через нейтральну смугу до найближчої АЗС, де стоїть поліція з лікарями, а також інші автобуси, які після проведення медиками тестів на коронавірус розвозять людей далі.

За інформацією ZAXID.NET, у такий спосіб щодня через кордон перевозять близько 500 людей, тобто перевізник отримує близько 160 тис. грн за день роботи.

Українці, що продовжують повертатися додому, чекають на автобус, який перевезе їх через нейтральну смугу (фото Богдана Шарка)

У розмові із ZAXID.NET прикордонники Західного регіонального управління ДПСУ прямо стверджують, що роботу автобусів організовувала Львівська ОДА на прохання Держприкордонслужби. Вони також вказують, що цим питанням займався особисто заступник голови ЛОДА Тарас Грень, який передав їм контактний телефон відповідального за ці перевезення (як з'ясував ZAXID.NET, цей телефон належить керівнику управління транспорту ЛОДА Тарасові Оприску).

Але публічно Тарас Грень це заперечує. У коментарі «Львівському порталу» 26 квітня він заявив, що ЛОДА не має нічого спільного з платними автобусами на кордоні. Проте його слова суперечать офіційному листу за його підписом, отриманому ZAXID.NET у відповідь на офіційний запит у Західне регіональне управляння ДПСУ.

Впродовж березня начальник Мостиського прикордонного загону Юрій Осадчук кілька разів надсилав в ЛОДА листи з проханням забезпечити перевезення через кордон українців, що збираються з польського боку. У офіційній відповіді від 8 квітня, надісланій Юрію Осадчуку за підписом заступника голови ЛОДА Тараса Греня, вказано, що облдержадміністрація направила на кордон автобуси для цих перевезень.

«Управлінням транспорту та зв'язку облдержадміністрації в межах повноважень забезпечено та направлено автобуси великої пасажиромісткості для здійснення перевезень громадян України через контрольно-пропускні пункти, які знаходяться на території Львівської області та межують з Республікою Польща», – йдеться у листі за підписом Тарас Греня (виділення наше – ZAXID.NET)

Відповідь Тараса Греня прикордонникам про виділення автобусів

У розмові із ZAXID.NET Тарас Грень все одно заперечив, що це ЛОДА організовувала роботу автобусів.

«Жоден автобус там, де немає нашої зони відповідальності, а я говорю про митні пости, ми туди ніколи не посилали. У цьому листі ми говорили про координацію в частині доставки людей, які безпосередньо рухаються від митного посту «Краківець» на усі інші напрямки. А за воротами [митного поста] у нас жодної юрисдикції немає. Львівська ОДА не може організовувати маршрути при тому, що пасажирські перевезення є заборонені. Я думаю, що під загальний шумок хтось пробує щось зробити, але ми це з'ясуємо», – заявив Тарас Грень.

Втім, Тарас Грень так і не зміг пояснити, чому у листі за його підписом було прямо вказано, що перевезення здійснюватимуться через КПП, проте запевнив, що у понеділок 27 квітня він сам звернеться до правоохоронців.

Автобус брендований логотипом компанії East West Eurolines, що належить депутату Львівської облради Андрій Думі. Але він стверджує, що це не його автобус (фото Богдана Шарка)

На фотографіях очевидців видно, що українців через кордон перевозять автобуси компанії East West Eurolines, під цим брендом їздять автобуси «АТП-14631», яке належить депутату Львівської облради Андрію Думі.

У розмові із ZAXID.NET Андрій Дума заявив, що це не його автобуси, а брендом East West Eurolines користуються кілька перевізників. «Я подивився по фотографіях, у мене немає автобуса, який має цей номерний знак», – відповів Дума.

Цікаво, що самі прикордонники кажуть, що отримали від Тараса Греня контактний телефон особи, яка відповідає за ці перевезення. ZAXID.NET зателефонував за цим номером і виявив, що він належить керівнику управління транспорту Львівської ОДА Тарасу Оприску.

Тарас Оприск також переконує, що не причетний до організації цих автобусів, хоча підтвердив, що прикордонники зверталися з проханням виділити автобуси і ЛОДА відписала їм у відповідь, що допоможе, якщо буде потреба. Загалом його слова повторюють сказане Тарасом Гренем – ЛОДА начебто не може керувати прикордонниками і забезпечувати перевезення через кордон. Але визнає, що ЛОДА організувала роботу безкоштовного автобуса ДСНС, який возив людей через кордон до минулого тижня. Після того, як цей автобус забрали у Чорнобиль, на кордоні з'явилися професійні перевізники. Але керівник управління транспорту ЛОДА переконує, що нічого не знає про їхню діяльність.