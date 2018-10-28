Депутат Львівської облради порівняв жінок-водіїв з «мавпою з гранатою»

Після різкої критики Андрій Дума відредагував свій сексистський допис у Facebook

СуспільствоАК, 28 жовтня20819

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Депутат Львівської облради порівняв жінок-водіїв з «мавпою з гранатою»
фото з сайту партії «Народний контроль»
42-річний Андрій Дума є керівником ТзОВ «Львівське АТП 14631» і депутатом Львівської облради від партії «Народний контроль»

Депутат Львівської обласної ради Андрій Дума своєрідно привітав жінок з Днем автомобіліста, порівнявши їх з «усім відомим ссавцем з не менш відомим вибуховим пристроєм». Зіткнувшись з обуреними коментарями користувачів Facebook, депутат спочатку намагався звести все на жарт, але через кілька годин відредагував свій допис, видаливши образливе порівняння.

В День автомобіліста, що відзначається в Україні в останню неділю жовтня, Андрій Дума не придумав нічого кращого як своєрідно привітати жінок-водіїв. «І хоча ми всі прекрасно знаємо, що жінка за кермом, як відоме всьому ссавець з не менш відомим вибуховим пристроєм, тож давайте приймемо всіх жінок-водіїв у наші лави й укладемо в братні обійми», - написав, зокрема, Дума на свої сторінці (збережено авторський правопис).

Його допис викликав різку реакцію у багатьох жінок. Наприклад, львів’янка Наталя Лаврецька прокоментувала допис Андрія Думи, використавши його ж порівняння: «Вітання в стилі відомого ссавця».

Андрій Дума спочатку намагався пояснити, що його допис був жартом, однак через кілька годин все ж відредагував його, видаливши образливе порівняння.

42-річний Андрій Дума є керівником ТзОВ «Львівське АТП 14631», що спеціалізується на міжнародних пасажирських перевезеннях. Компанія належить, за даними «НГ. Львів» його тестеві. Він також є депутатом Львівської облради від партії «Народний контроль», лідер якої Дмитро Добродомов напередодні заявив про намір балотуватися у президенти.

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