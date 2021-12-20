Український лоукостер Bees Airline 20 грудня виконав перший рейс з Києва до Львова. Відтепер перельоти до столиці цими авіалініями будуть чотири-шість разів на тиждень. Мінімальна вартість квитка з Києва до Львова – 621 грн, у зворотному напрямку – 680 грн.

Щоправда, такі дешеві квитки передбачають подорож без багажу – лише з ручною поклажею. Переліт триває усього годину. У столицю літак прилітає до аеропорту у Жулянах.

А ще за мандрівку на крилах Bees Airline можна розрахуватися тисячею, яку нараховують за вакцинацію за програмою «єПідтримка».

«Ми приєдналися до програми і вже відкрили можливість для наших громадян скористатись цією тисячею на рейсах Київ-Львів і Київ-Одеса. Тобто, на всіх внутрішніх рейсах, які виконує наша авіакомпанія. Вартість від 620 грн конкурує тільки з купе-вагоном. Тому сподіваємося на те, що українці пересядуть на літаки», – зазначає гендиректор авіакомпанії Bees Airline Євген Хайнацький.

Тож тепер до столиці зі львівського аеропорту дістатися можна у будь-який час доби – кому як до вподоби.

«Ми нарешті маємо дуже багато рейсів до Києва зараз. Чотири авіакомпанії пропонують польоти за цим напрямком. Це – «Мотор Січ», Air Ocean Airlines, Wind Rose і тепер Bees Airline. Крім того, деякі з них ще й мають декілька рейсів на день. Зверніть увагу, ми ще й маємо різний час вильоту: починаючи з 7 години ранку і завершуючи 8 вечора. Тобто, у пасажирів є великий вибір», – зауважує гендиректорка Міжнародного аеропорту «Львів» Тетяна Романовська.

А крім внутрішніх рейсів, Bees Airline уже з грудня пропонує перельоти до Праги, Тбілісі та Барселони.

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