Сергія Кузнєцова затримали в Італії у серпні 2025 року

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував режим утримання українця Сергія Кузнєцова, який перебуває під вартою в Німеччині у справі про підрив газопроводів «Північний потік». За його словами, умови, в яких перебуває українець, можна розцінити як форму катування.

У вівторок, 20 січня, Лубінець повідомив, що спілкувався з дружиною заарештованого українця, яка розповіла про жорсткі умови утримання. За словами дружини Сергія Кузнєцова, його утримують у секції для «особливо небезпечних», у режимі фактичної ізоляції – 23 години на добу в одиночній камері. Дружина заарештованого українця заявила, що в інших секціях німецького СІЗО подібного рівня ізоляції та тиску немає.

«З листопада він не здійснив жодного телефонного дзвінка, попри те, що суд офіційно дозволив йому телефонні контакти. Адміністрація установи досі “технічно” не організувала таку можливість. Зимове взуття, яке було передано й зберігається на складі, Сергію не видають», – повідомив Дмитро Лубінець.

Також установа не задовольнила прохання Сергія Кузнєцова надати йому веганське харчування.

«Такий режим утримання може мати ознаки нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження і потенційно бути розцінений як форма катування, що неприпустимо відповідно до міжнародних стандартів у сфері прав людини», – повідомив Дмитро Лубінець.

У звʼязку з цим Лубінець звернувся до компетентних органів Німеччини та готує офіційні листи з переліком зафіксованих правопорушень. Омбудсмен вимагатиме невідкладно виправити ситуацію з утриманням Сергія Кузнєцова.

Крім того, Дмитро Лубінець заявив, що буде наполягати на тому, щоб його особисто пустили до місця утримання підозрюваного українця для перевірки умов. Він також хоче конфіденційно поспілкуватися з Сергієм Кузнєцовим та оцінити, наскільки дотримуються його права.

Що відомо про справу Сергія Кузнєцова

Українця затримали в італійській провінції Ріміні вночі 21 серпня 2025 року. Йому оголосили підозри за трьома статтями Кримінального кодексу Німеччини: спричинення вибуху, диверсія та руйнування споруд. За версією слідства, Кузнєцов координував дії групи диверсантів, які вчинили підриви на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» у вересні 2022 року.

Німецький щотижневик Spiegel з посиланням на власні джерела стверджував, що операція нібито була погоджена зі Збройними силами України, а виконував її український спецпідрозділ. Президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсій.

22 серпня Сергій Кузнєцов відкинув звинувачення в суді та відмовився від екстрадиції до Німеччини. Він заявив, що перебував в Україні під час вибухів на газопроводах у вересні 2022 року. Попри те, що італійський суд скасував рішення про екстрадицію Кузнєцова, 27 жовтня апеляційний суд ухвалив рішення все ж передати його Німеччині.

Наприкінці жовтня 2025 року Сергій Кузнєцов оголосив голодування через умови утримання. Захист українця повідомив, що його тримають з курцями та не забезпечують необхідного харчування. Також він перебуває у майже повній ізоляції та не має доступу до українських новин.

28 листопада суд у Німеччині взяв Сергія Кузнєцова під варту. Згодом в офісі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини повідомив, що українець служив у Командуванні Сил спеціальних операцій (ССО), а його родичі неодноразово просили підтвердити статус українця як військовополоненого.