Луценко заявив про підготовку замаху на львівського кримінального авторитета

«Львів уже поділений між Копитком і Мордою. Якщо ми тут перші зайшли, то це наше».

Богдан Копитко (зліва) і Володимир Дідух («Морда»)

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання 15 квітня трьох найманих вбивць, які готували фізичну ліквідацію львівського кримінального авторитета. Ймовірно, мова йде про Володимира Дідуха на прізвисько «Морда». Його вбивство, за словами генпрокурора, мало стати помстою за невдалий замах у 2016 році на іншого відомого у кримінальних колах бізнесмена Богдана Копитка. Тоді загинули троє охоронців Копитка, проте сам бізнесмен залишився неушкодженим.

«ГУНП у Киівській області 15.04.19 затримано озброєну групу з трьох осіб, які під час затримання чинили збройний опір. З попередніх даних вказана група готувала фізичну ліквідацію львівського кримінального авторитета на замовлення невстановлених на даний час осіб з числа мешканців Львівськоі області як помста за замовлення організованого замаху на вбивство 29.08.2016 львівського бізнесмена Богдана К.», – таке повідомлення опублікував генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook ввечері 15 квітня.

Як відомо, 28 серпня 2016 року на відомого львівського бізнесмена Богдана Копитка був здійснений збройний замах. Його кортеж підірвали і обстріляли на дорозі біля Старого Села, проте сам бізнесмен, відомий у кримінальних колах як «Копито» не постраждав. Під час нападу загинули троє охоронців Копитка.

Підозрюваних у цьому замаху, а також ймовірного замовника поліція затримала уже через місяць. Проте судовий розгляд цієї справи не завершений і досі. Сам Богдан Копитко відразу після замаху виїхав у Чехію, але продовжує вести справи у Львові.

Юрій Луценко також опублікував фото зброї, вилученої у групи кілерів, що готувала замах на львівського кримінального авторитета

У своєму дописі Луценко не вказує прізвища кримінальника, на якого готували замах затримані київською поліцією кілери. Проте раніше в МВС прямо говорили, що замовник замаху на Копитка пов’язаний з Володимиром Діхухом, відомим серед кримінальників як «Вова Морда», а конфлікт між Копитком і Дідухом тягнеться ще з 90-х.

Відразу після замаху на Копитка у коментарі газеті «Ратуша» Володимир Дідух відкидав свою причетність до цього злочину. «Богдана Копитка я не знаю і не хочу знати. Він мені не друг, але, я це підкреслюю, – і не ворог. Ми живемо в різних містах, і навіть в різних країнах, у сфері бізнесу ніде не перетинаємось, то чому я маю йому за щось мститись?», – розповідав у 2016 році Володимир Дідух.