Церкви Луцька опублікували розклад богослужінь на Вербну неділю
Християни східного обряду цьогоріч відзначатимуть Вербну неділю 5 квітня
У неділю, 5 квітня, християни східного обряду відзначають свято Входу Господнього в Єрусалим. Традиційно цього дня у церквах відбуватиметься освячення вербових гілок. ZAXID.NET підготував розклад богослужінь в основних храмах Луцька.
Храм Холмської Ікони Божої Матері (проспект Волі, 24)
4 квітня: Воскресіння праведного Лазаря
- 07:00 – Всенічна.
5 квітня: Вербна неділя. Вхід Господній в Єрусалим
- 07:30 – божественна літургія, освячення верби;
- 09:30 – божественна літургія, освячення верби.
Кафедральний собор Святої Трійці (Градний узвіз, 1)
4 квітня: Воскресіння праведного Лазаря
- 07:00 – літургія (сповідь, причастя);
- 09:00 – Літургія (сповідь, причастя), панахида;
- 17:00 – Всенічна (освячення верби).
5 квітня: Вербна неділя. Вхід Господній в Єрусалим
- 07:00 – літургія (сповідь, причастя);
- 07:00–16:30 – освячення верби на майдані перед собором;
- 07:30 – літургія (сповідь, причастя) у нижньому храмі;
- 09:00 – літургія (сповідь, причастя);
- 10:30 – літургія для дітей (сповідь, причастя) у нижньому храмі;
- 17:00 – вечірня, акафіст Страстям Христовим.
Луцький монастир Святого Василія Великого УГКЦ (вул. Карпенка-Карого, 5)
4 квітня: Воскресіння праведного Лазаря
- 09:00 – літургія, панахида і реколекційна наука;
- 18:00 – літургія, реколокційна наука і соборування.
5 квітня: Вербна неділя. Вхід Господній в Єрусалим
- 08:30 – утреня;
- 09:00, 12:00 та 17:00 – літургія, після якої освячення верби на подвір’ї монастиря.
Хрестовоздвиженська церква (вул. Данила Галицького, 2)
4 квітня: Воскресіння праведного Лазаря
- 08:00 – літургія;
- 17:00 – Всенічна, благослловіння верби.
5 квітня: Вербна неділя. Вхід Господній в Єрусалим
- 08:00 та 10:00 – літургія (сповідь і причастя), благословіння верби.