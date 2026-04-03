Розклад святкових богослужінь у храмах Луцька з 4 по 5 квітня

У неділю, 5 квітня, християни східного обряду відзначають свято Входу Господнього в Єрусалим. Традиційно цього дня у церквах відбуватиметься освячення вербових гілок. ZAXID.NET підготував розклад богослужінь в основних храмах Луцька. Храм Холмської Ікони Божої Матері (проспект Волі, 24) 4 квітня: Воскресіння праведного Лазаря 07:00 – Всенічна. 5 квітня: Вербна неділя. Вхід Господній в Єрусалим 07:30 – божественна літургія, освячення верби;

09:30 – божественна літургія, освячення верби. Кафедральний собор Святої Трійці (Градний узвіз, 1) 4 квітня: Воскресіння праведного Лазаря 07:00 – літургія (сповідь, причастя);

09:00 – Літургія (сповідь, причастя), панахида;

17:00 – Всенічна (освячення верби). 5 квітня: Вербна неділя. Вхід Господній в Єрусалим 07:00 – літургія (сповідь, причастя);

07:00–16:30 – освячення верби на майдані перед собором;

07:30 – літургія (сповідь, причастя) у нижньому храмі;

09:00 – літургія (сповідь, причастя);

10:30 – літургія для дітей (сповідь, причастя) у нижньому храмі;

17:00 – вечірня, акафіст Страстям Христовим. Луцький монастир Святого Василія Великого УГКЦ (вул. Карпенка-Карого, 5) 4 квітня: Воскресіння праведного Лазаря 09:00 – літургія, панахида і реколекційна наука;

18:00 – літургія, реколокційна наука і соборування. 5 квітня: Вербна неділя. Вхід Господній в Єрусалим 08:30 – утреня;

09:00, 12:00 та 17:00 – літургія, після якої освячення верби на подвір’ї монастиря. Хрестовоздвиженська церква (вул. Данила Галицького, 2) 4 квітня: Воскресіння праведного Лазаря 08:00 – літургія;

17:00 – Всенічна, благослловіння верби. 5 квітня: Вербна неділя. Вхід Господній в Єрусалим 08:00 та 10:00 – літургія (сповідь і причастя), благословіння верби.

