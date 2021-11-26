Луцький міськрайонний суд призначив 5 тис. грн штрафу чоловікові, який зав'язав собаку в мішку та залишив напризволяще. Інцидент стався у вересні 2021-го в селі Крупа під Луцьком. Невідомо, чи це був господар собаки. Суд визнав чоловіка винним у жорстокому поводженні з тваринами і призначив йому штраф 5100 грн.

Як йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду від 19 листопада, інцидент стався 2 вересня 2021 року в селі Крупа Луцького району. Тоді обвинувачений Віталій Г. залишив напризволяще собаку в зав'язаному мішку. Не зазначається, чи був чоловік господарем тварини.

На судове засідання чоловік не прийшов, тож справу розглядали без нього. Суддя Владислав Черняк дійшов до висновку, що чоловік винен у порушенні ч.1 ст. 89 КУпАП (жорстоке поводження з тваринами). Зокрема, винуватість чоловіка підтвердили адмінпротокол, рапорт поліцейського та відеозапис.

Віталію Г. призначили максимальне за цієї статтею покарання: 5100 грн штрафу. Стаття передбачає також конфіскацію тварини, втім, у постанові про це нічого не йдеться. Також чоловік повинен сплатити 454 грн судового збору. Зазначається, що постанову можна оскаржити протягом десяти днів у апеляційному суді.