Повернення Порошенка і продаж будинку-«унітаза»
Ч/Б з Андрієм Дроздою
Суспільство — 0
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У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 17 січня:
- Підозрюваний у державній зраді Петро Порошенко повернувся до України. У Києві його зустріло декілька тисяч прихильників, серед них і львівські депутати від «ЄС». Обговоримо, як судовий процес проти екс-президента вплине на нашу політику.
- Будинок колишнього банку, так званий «унітаз», на площі Міцкевича у Львові знову виставили на продаж. Його власники не знайшли застосування будівлі і тепер хочуть за неї 266 мільйонів гривень.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.
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