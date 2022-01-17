У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 17 січня:

Підозрюваний у державній зраді Петро Порошенко повернувся до України. У Києві його зустріло декілька тисяч прихильників, серед них і львівські депутати від «ЄС». Обговоримо, як судовий процес проти екс-президента вплине на нашу політику.

Будинок колишнього банку, так званий «унітаз», на площі Міцкевича у Львові знову виставили на продаж. Його власники не знайшли застосування будівлі і тепер хочуть за неї 266 мільйонів гривень.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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