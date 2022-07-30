Загалом Львів планує придбати 30 автомобілів для військових

Львівська міська рада закупила ще два джипи, які передадуть 125-й бригаді територіальної оборони. Автомобілі придбали в межах міської програми підтримки ЗСУ.

Як повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко, загалом місто планує закупити для потреб української армії 30 автомобілів. У суботу, 30 липня, для ТрО передали перші два автомобілі Renault Duster.

«Ще два джипи допомагатимуть 125-й окремій бригаді територіальної оборони Збройних сил України боротись за перемогу. Від імені громади передали сьогодні два авто в межах міської програми підтримки ЗСУ», - сказав Андрій Москаленко.

Зазначимо, що станом на початок липня місто виділило на потреби військових 61 млн грн. За словами міського голови Львова Андрія Садового, ці кошти витрачають на пошиття військової форми, закупівлю генераторів резервного живлення, засобів звʼязку, бронежилетів, технічного та операційного забезпечення, пального тощо.