«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 20 жовтня
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У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 20 жовтня:
- Верховний суд зобов'язав мерію Львова віддати росіянам останки чекіста Миколи Кузнєцова, якого ще 60 років тому поховали у нашому місті. Нагадаємо обставини конфлікту навколо можливого перепоховання.
- Навколо озера в Брюховичах демонтують паркан і повернуть водойму громаді. Дізнаємось більше про рішення суду в цій справі і можливий розвиток подій.
- Чому не працює податкова амністія? В рамках добровільного декларування від початку осені українці легалізували менше п’яти мільйонів гривень. Обговоримо ефективність цієї реформи з юристом Ярославом Мандруком.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.
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