Львів вкотре зустрічатиме Свято Морозива від компанії «РУДЬ»

Свято Морозива

Кожного року виробник морозива № 1 в Україні – компанія «Рудь» (ПАТ «Житомирський маслозавод») – радує малечу та дорослих багатьох українських міст неперевершеною подією – Святом Морозива. І 2018-й не стане виключенням.

Свято Морозива в Львові відбудеться 10 червня з 13:00 до 18:00 у Музеї народної архітектури та побуту ім. К. Шептицького.

На вас чекатимуть різноманітні майстер-класи, атракціони, розваги та сюрпризи!

Важлива новина – цього року формат свята повністю змінено! Як саме?

– Спрощено обмін!

Відтепер взяти участь в атракціоні або майстер-класі дуже просто: достатньо просто купити морозиво на заході.

БУДЬ-ЯКЕ МОРОЗИВО «РУДЬ» = 1 КВИТОК = 1 АТРАКЦІОН!

Свято буде умовно розподілено на дві великі локації – розваги та майстер-класи. Їхній «арсенал» суттєво розширено: кожен зможе знайти щось цікаве для себе.

Справжня вибухова новина!

Крім сцени, працюватимуть декілька вільних від квитків і перепусток локацій із розвагами. Організатори зазначають, що тут, окрім веселощів досхочу, можна буде виграти дуже круті призи!

Напередодні Заходу ми поспілкувалися з представником організатора – керівником проекту «Свято Морозива» Тетяною Хомяк:

– «Свято Морозива» – проект для дітей і заради дітей. Починаючи з 2005 року, захід проводиться щорічно, жодного разу його не було призупинено.

Цього року Свято Морозива завітає більш ніж до 15 міст України. Слідкуйте за графіком Свят на сайті. Головна мета цьогорічного заходу – 100 відсотків позитивних вражень. Чим зумовлено зміни формату? Ми доклали всіх зусиль, щоб наші гості почували себе на Святі максимально комфортно. Найважливіше – це родинне спілкування. Ми дуже хочемо, щоб батьки проводили більше часу зі своїми дітьми, адже сім’я – це єдине ціле. Тому на Святі цього року багато саме родинних локацій, конкурсів і розваг. Спрощено механіку обміну та розширено соціальну складову проекту. Навіть якщо ти випадково потрапив на захід і хочеш взяти участь в атракціоні – достатньо покуштувати лише одне морозиво! Не хочеш морозива? Гайда на розважальні локації! Бери участь у конкурсах – гарантовано отримуй призи! До зустрічі на Святі!».