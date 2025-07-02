Після обробки слід утриматись від відвідування майданчиків на 72 години

У четвер, третього липня, у Львові проведуть акарцидну обробку дитячих майданчиків в шевченківському районі міста. Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в своєму телеграм-каналі.

Обробка розпочнеться о 9:00. Після цього містян просять не відвідувати дитячі майданчики впродовж трьох діб. Ідеться про такі адреси: