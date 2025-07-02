Львів’ян просять три дні не відвідувати дитячі майданчики через обробку від кліщів
Третього липня оброблятимуть майданчики в Шевченківському районі
Після обробки слід утриматись від відвідування майданчиків на 72 години
У четвер, третього липня, у Львові проведуть акарцидну обробку дитячих майданчиків в шевченківському районі міста. Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в своєму телеграм-каналі.
Обробка розпочнеться о 9:00. Після цього містян просять не відвідувати дитячі майданчики впродовж трьох діб. Ідеться про такі адреси:
- Миколайчука, 1а;
- Донецька, 26;
- Підзамче, 4;
- Лінкольна, 37;
- Ленона, 25, 27, 33, 35, 39;
- Щурата, 13;
- Мазепи, 27 – Миколайчука, 2;
- Грінченка, 2а4
- Стеценка, 9;
- Чигиринська, 11;
- Хмельницького, 271;
- Хмельницького, 273;
- Грінченка, 11а;
- Грінченка, 4б;
- Творча, 1б;
- Зустрічна, 7а;
- Творча, 14;
- Погідна – Сміла.
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