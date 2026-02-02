26 млн грн пайового внеску не надійшло у бюджет Львівської громади

Юристи Львівської міської ради цього тижня представлятимуть інтереси громади у суді, де вимагають стягнути з компаній-забудовників 26 млн 664 тис. грн. Це та сума, яку забудовники мали заплатити на розвиток інженерної, транспортної та соціальної інфраструктури громади. Про це повідомили у юридичному департаменті ЛМР.

Серед забудовників є такі, що не сплатили:

ТзОВ «Еліт дім» – 3 млн 654 тис. грн;

ТзОВ «Петрамріелестейт» – 2 млн 562 тис. грн;

ТзОВ ВП «Бодекс» – 1 млн 218 тис. грн;

ФОП Коць І. та Коць В. – 136 тис. грн;

ПАТ «Львівський завод штучних алмазів та алмазного інструменту» – 90 тис. грн;

ТзОВ «Трикотажна фабрика «Промінь» – 5 млн 395 тис. грн;

ПП «Соната Сервіс Груп» – 4 млн 972 тис. грн;

ТзОВ «Рімарко», ТзОВ «Дюплекс-Львів ЛТД» – 6 млн 245 тис. грн.

Як пояснили у юридичному департаменті ЛМР, до 2021 року за законом забудовники мали сплачувати так званий пайовий внесок – кошти на розвиток інфраструктури міста, де ведеться будівництво.

«Суму визначали залежно від типу об’єкта, а сам внесок мали перерахувати ще до введення будівлі в експлуатацію. Частина забудовників цього не зробила, через що міський бюджет недоотримав значні кошти. Саме тому місто звертається до суду – щоб повернути гроші, які мають працювати на львівські дороги, мережі, школи й садочки», – прокоментували у ЛМР.