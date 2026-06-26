До роботи допускатимуть здорових та чипованих коней віком від 5 до 20 років

Львівська міськрада дозволила проводити прогулянки на кінних упряжках у центрі міста, але встановила чіткі правила, які у п’ятницю, 26 червня, затвердили на засіданні виконавчого комітету. Кінні карети використовуватимуть для реабілітації та підтримки ментального здоров’я ветеранів, військових чи членів їхніх сімей, а не для комерції.

«Ми повернулися до робочої групи, яка працює над функціонуванням кінних карет. Ви знаєте, що уже кілька років кінні карети не функціонують у просторі міста. Водночас сьогодні є великий запит, тут присутні люди, які активно працюють з реабілітацією ветеранів та ветеранок. Ця діяльність є неврегульованою. Якщо вони їдуть у центрі міста, то мають бути узгоджені маршрути, витримано температурні режими. Це важлива діяльність, за яку ми вдячні, але вона має бути чітко визначена, бо йдеться про безпеку людей та коней», – сказав заступник міського голови Андрій Москаленко.

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Під час виконкому обговорили, що у межах міста у кінних упряжках працюють коні торійської породи, яка є універсальною породою саме упряжних коней, а не верхових. Ветеринар на засіданні виконкому підтвердив, що коні у «Каретному дворі» проходять регулярні обстеження та є здоровими.

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На засіданні виконкому також виступив ветеран Дмитро, який потрапив у полон під час оборони Маріуполя у 2022 році. Після повернення з полону у жовтні 2025 року він проходить реабілітацію у Львові. За словами ветерана, завдяки «Каретному двору» військові та ветерани займаються кінним спортом та навчаються керувати кінним екіпажем.

«Це повертає нам концентрацію уваги, коли ми керуємо паракінним екіпажем. Ми вчимося взаємодіяти з конями, з довколишнім світом. За допомогою екіпажу, який виходить у місто, ми швидше адаптуємося до соціуму, відчуваємо відповідальність за коней, екіпаж, людей – це нам повертає впевненість у своїх силах. Це допомагає відновитися після контузії, після травм голови», – каже ветеран.

Як вказано у проєкті рішення «Про організацію кінних прогулянок та інших рекреаційних заходів із залученням коней (реабілітація та соціалізація ветеранів і діючих військовослужбовців)», рух кінних карет дозволили лише за наявності перепустки та по затвердженому маршруту з дотриманням правил дорожнього руху. Для отримання перепустки власник має надати низку документів, зокрема ветеринарний паспорт та медичні довідки про стан здоров’я коней, документ про право власності чи користування кіньми, свідоцтво про відповідність карети технічним вимогам. Карети заборонено використовувати для перевезення вантажів.

До роботи допускатимуть здорових та чипованих коней віком від 5 до 20 років, у тварин має бути відсутній неприємний запах. Коні мають проходити ветеринарний огляд щонайменше раз на 6 місяців та мати усі щеплення. Заборонено використовувати коней при температурі понад 28°С тепла та нижче 15°С морозу. Тварини мають регулярно відпочивати та загалом працювати не більше 8 годин на день.

У рішенні визначили загальний маршрут курсування кінних карет за схемою: вул. Листопадового Чину – вул. Університетська – вул. Січових Стрільців – вул. Листопадового Чину (місце завершення маршруту та стоянки). Також можна погоджувати власні маршрути. Встановили місце стоянки туристичних карет, а також посадки та висадки пасажирів за адресою: вул. Листопадового Чину, 6.

Роботу кінних карет дозволили у вихідні та святкові дні, із 10:00 до 22:00, але не більше 8 годин для одного коня.