Історичний сад розташований за будинком на вул. Дороша, 4

Львівська міськрада на засіданні у четвер, 29 жовтня, звернулася до Офісу генерального прокурора про повернення в комунальну власність земельної ділянки, частина якої історично належала до подвір’я будинку на вул. Юліана Дороша, 4. Мешканці стверджують, що територія незаконно опинилася в приватній власності. Звернення до генпрокурора озвучив керівник Личаківської райадміністрації, депутат ЛМР Юрій Лукашевський.

Як зазначив Юрій Лукашевський, територія історично належала до подвір’я будинку на вул. Юліана Дороша, 4. Мешканці користувалися садом понад сто років, однак кілька років тому з’ясували, що частина ділянки перебуває у приватній власності.

«Згідно архівними даними, за будинком на Дороша, 4 історично була закріплена ця земельна ділянка. Від часу будівництва будинку, понад сто років тому, його мешканці мали можливість користуватися садом. Можна уявити реакцію людей, які прийшли у свій двір і побачили, що інші люди почали там працювати, викорчовувати дерева. На запитання, що відбувається, вони почули відповідь: „Це вже не ваша, це наша приватна власність“», – розповів Юрій Лукашевський.

За дорученням міського голови у міськраді створили комісію, яка детально вивчила цю ситуацію. Як з’ясували, невелику будівлю, площею 17 м2, спочатку надали як службове приміщення, а згодом приватизували. Після цього її власники звернулися до сусідів по дозвіл на реконструкцію – надбудову споруди.

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«Частина мешканців справді надала такі дозволи, однак реконструкції не відбулося. Натомість ці підписи, припускаємо, використали, щоб ввести в оману депутатів міської ради у 2006 році та домогтися відведення земельної ділянки під окремою будівлею. Ми вважаємо таку ситуацію несправедливою. На цій території не має постати нове будівництво – сад повинен залишитися мешканцям, які історично ним користувалися», – зазначив Юрій Лукашевський.

Міський голова Львова Андрій Садовий доручив опрацювати можливість представництва інтересів мешканців у суді, а також знайти правові механізми для збереження саду.

«Якщо рішення про приватизацію ухвалили з використанням фальсифікованих документів, я не бачу перешкод для того, щоб через суд скасувати відповідні рішення та відновити справедливість», – вважає Андрій Садовий.

Як повідомили у пресслужбі мерії, раніше мешканці будинку на вул. Юліана Дороша, 4 під час особистого прийому міського голови розповіли згадану проблему. Про те, що частина їхнього саду перебуває у приватній власності, вони дізналися у 2023 році, коли власниця ділянки вирішила встановити огорожу.

За словами мешканця будинку Маркіяна Рослюка, упродовж 1999−2006 років кількома послідовними рішеннями частину саду передали у приватну власність. Спочатку невелике приміщення площею менш як 15 м2, де мешкав коминяр, оформили як будинок, а згодом під нього відвели земельну ділянку.

Мешканці зверталися до правоохоронних органів, однак, за їхніми словами, розгляд справи ускладнюється через закінчення строків давності. Вони прагнуть повернути територію у спільне користування та зберегти сад.