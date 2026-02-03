Влітку 2025 року ЛОР продала будівлю колишньої онкополіклініки на вул. Єфремова у Львові

На засіданні у вівторок, 3 лютого, депутати Львівської облради не підтримали ініціативу фракції «Самопоміч» запровадити мораторій на відчуження обласних будівель і майна медичного призначення в умовах повномасштабної війни. Відповідну заяву озвучив депутат від «Самопомочі» Роман Кізима.

«Продаж або передача обласних медичних закладів і будівель без чіткої стратегії розвитку медичної галузі та без урахування критичних потреб сьогодення лише погіршують ситуацію. Одноразовий дохід від приватизації неможливо порівняти з довгостроковою суспільною цінністю медичного центру. Реабілітований пацієнт повертається до активного життя, праці та сплачує податки, тоді як продана будівля назавжди втрачається для громади області», – наголосив Роман Кізима.

Депутат підкреслив, що сучасна система реабілітації та охорони здоров’я – «це не розкіш, а базова потреба області та прямий обов’язок місцевої влади перед військовими, ветеранами, цивільними постраждалими та їх рідними».

«Самопоміч» пропонувала запровадити мораторій на продаж і передачу медичного майна до ухвалення медичної стратегії області; розробити комплексу програму реабілітації з чітким фінансуванням; заслухати публічний і повний звіт про медичні об’єкти, продані або передані з початку повномасштабної війни. Однак, більшість депутатів не підтримала ініціативу включити згадану заяву до порядку денного.

Зазанчимо, за останні дві каденції Львівська облрада продала чимало лікарняних приміщень. У списку проданих – корпуси протитуберкульозного диспансеру на вул. Лемківській, 24 та на вул. Устияновича, 14, колишня онкополіклініка на вул. Єфремова, дитячий кардіоревматологічний санаторій на вул. Коновальця тощо.