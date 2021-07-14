80-річчя з часу створення перших загонів УПА буде відзначатися 14 жовтня 2022 року

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 13 липня, звернулася до Верховної Ради та Кабміну щодо відзначення на державному рівні 80-річчя створення Української повстанської армії.

На думку обласних депутатів, заходи із відзначення 80-річчя створення УПА потрібно провести на загальнодержавному рівні, залучивши до цього Кабмін, органи місцевого самоврядування, громадсько-політичні організації, школи й вищі навчальні заклади.

«Ми, депутати Львівської обласної ради, закликаємо Верховну Раду України прийняти постанову «Про відзначення 80-річчя створення Української повстанської армії», зареєстровану 77-ма народними депутатами України (№ 5721 від 01.07.2021)», – йдеться у зверненні обласних обранців.

Зокрема, цим проектом постанови пропонується, щоби президент України надав звання Герой України Тарасові Бульбі-Боровцю і повернув звання Герой України Степанові Бандері та Романові Шухевичу. Також передбачено рекомендації уряду щодо створення організаційного комітету, напрацювання заходів з відзначення 80-річчя УПА.

80-річчя з часу створення перших бойових загонів УПА буде відзначатися 14 жовтня 2022 року.