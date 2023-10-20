Львівська ОВА на 40 млн грн профінансувала закупівлі дронів та антидронного обладнання
Обладнання отримали вісім військових підрозділів із Львівщини
Львівська ОВА на 40 млн грн профінансувала закупівлі дронів та антидронного обладнання для восьми військових підрозділів із Львівщини. Про це поінформував перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик, йдеться у повідомленні на сторінці адміністрації.
За виділені Львівською ОВА 40 млн грн військові придбали та законтрактували 184 дрони типу Mavic 3 в його різних модифікаціях – Matrice 30T, антидронну систему типу PIRANHA-3HAD, PIRANHA-5HAD-R, безпілотні авіаційні комплекси DH-1 «ДОМАХА», БПС SHARK.
Також Андрій Годик додав, що упродовж 2023 року військовим вдалось передати ще понад 300 дронів, які були закуплені спільно з волонтерами, бізнесом, артистами, спортсменами і просто небайдужими людьми.
«Дякую кожному волонтеру! У нас спільні завдання і єдина мета!», – зазначив перший заступник.
Матеріал підготований прес-службою Львівської ОВА.