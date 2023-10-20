Львівська ОВА на 40 млн грн профінансувала закупівлі дронів та антидронного обладнання для восьми військових підрозділів із Львівщини. Про це поінформував перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик, йдеться у повідомленні на сторінці адміністрації.

За виділені Львівською ОВА 40 млн грн військові придбали та законтрактували 184 дрони типу Mavic 3 в його різних модифікаціях – Matrice 30T, антидронну систему типу PIRANHA-3HAD, PIRANHA-5HAD-R, безпілотні авіаційні комплекси DH-1 «ДОМАХА», БПС SHARK.

Також Андрій Годик додав, що упродовж 2023 року військовим вдалось передати ще понад 300 дронів, які були закуплені спільно з волонтерами, бізнесом, артистами, спортсменами і просто небайдужими людьми.

«Дякую кожному волонтеру! У нас спільні завдання і єдина мета!», – зазначив перший заступник.

Матеріал підготований прес-службою Львівської ОВА.