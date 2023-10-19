Львівщина є першим в Україні регіоном за показниками релокації бізнесу, що у свою чергу, вирішує питання створення нових робочих місць та збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів

За винятком видатків обласного бюджету, які у 2023 році спрямовані на так звані захищені статті бюджету (оплата праці працівників установ соціального захисту, освіти, культури, медицини, спорту, оплата комунальних рахунків бюджетних установ тощо) на капітальні видатки та реалізацію обласних цільових програм передбачили 3,5 млрд грн. Про це інформує прес-служба Львівської ОВА у четвер, 19 жовтня.

Аналіз цієї частини видатків обласного бюджету у 2023 році, що включає обласні цільові програми, капітальні видатки обласних установ, резервний фонд обласного бюджету показує, що понад 31,5% (кожну третю гривню) з них скерували на потреби, спричинені війною. Інші кошти обласних цільових програм цьогоріч спрямували на забезпечення підтримки критично важливих сфер життєдіяльності. Наприклад, лише на комплексну програму охорони здоров’я у 2023 році передбачили 1 млрд 9 млн грн. Зокрема у цій програмі передбачені видатки на придбання медикаментів та лікування важкохворих осіб, а також на утримання медичних установ обласного підпорядкування.

Майже 61 млн грн передбачили на соціальну підтримку осіб у складних життєвих обставинах, 9 млн грн – на придбання житла для дітей-сиріт, понад 78 млн грн на будівництво та реконструкцію очисних споруд та каналізаційних мереж (кошти спеціального фонду, які передбачають цільове використання). Умовно «розвиткові» видатки, які передбачили в обласному бюджеті на 2023 рік – це 80 млн грн на підтримку бізнесу в умовах війни (в тому числі евакуйованого зі східних регіонів).

До слова, Львівщина є першим в Україні регіоном за показниками релокації бізнесу, що у свою чергу, вирішує питання створення нових робочих місць та збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів. Тому кожна гривня, яка в умовах воєнного стану спрямовується на збереження економіки та створення робочих місць - це інвестиція не лише в бюджет області, а й майбутній розвиток держави. Про це повідомили у департаменті економічної політики Львівської ОВА.

На безпеку та обороноздатність спрямували 430 млн грн, підтримку Захисників України, лікування та реабілітацію постраждалих від війни осіб – 323 млн грн, на підтримку вимушених переселенців – 346,6 млн грн. Загалом це понад 1 млрд 104 млн грн.

Що стосується підтримки захисників та реабілітації постраждалих від війни, кошти пішли зокрема на ремонт у госпіталі, де лікують та реабілітують воїнів, Програму підтримки Захисників та Захисниць України, на реабілітацію та лікування постраждалих від повномасштабної війни з рф, їхніх дітей, а також на підтримку стартап-проєктів ветеранів.

У межах напряму безпеки та обороноздатності кошти скерували на Програму «Безпечна Львівщина», ремонт спеціалізованих військових навчальних закладів, облаштування кабінетів «Захист України», ліквідацію наслідків збройної агресії рф, інноваційні проєкти подвійного та військового призначення, а також на створення адміністративного центру Нацполіції.

В рамках напряму підтримки ВПО, гроші спрямували на забезпечення людей житлом, ремонт закладів соціального захисту, навантаження на які зросло в рази після початку повномасштабної війни, часткову компенсацію за розміщення ВПО, оздоровлення їхніх дітей та на надання соціальних послуг у прихистках.

Нагадаємо, з ініціативи начальника Львівської ОВА Максима Козицького створили робочу групу, яка контролюватиме належне використання бюджетних коштів у нашій області. Завтра, 20 жовтня, у Львівській ОВА відбудеться перше засідання цієї групи.

«На ньому плануємо заслухати представників ТГ, районних адміністрацій, керівників комунальних підприємств, структурних підрозділів ТГ й адміністрацій.

До складу робочої групи увійшли представники Львівської ОВА та працівники правоохоронних органів. Робоча група збиратиметься щотижня, а її діяльність буде прозорою та публічною». – Наголосив Максим Козицький.