Навчання проводять для перевірки готовності поліцейських працювати в екстремальних ситуаціях

Упродовж чотирьох днів, з 10 до 13 серпня, поліцейські Львівщини проводитимуть планові навчання на вулицях Львова та області. Мешканців просять не панікувати та відповідно реагувати на вимоги правоохоронців.

«Співробітники поліції Львівщини відпрацьовуватимуть дії під час проведення спеціальних поліцейських операцій. Навчання проводяться з метою перевірки готовності поліцейських працювати в екстремальних ситуаціях та для вдосконалення професійної підготовки правоохоронців», – йдеться у повідомленні поліції Львівщини, поширеному у вівторок, 10 серпня.

Поліцейські звертаються до мешканців та гостей регіону з проханням зберігати спокій, з розумінням ставитись до можливих незручностей та належно реагувати на законні вимоги правоохоронців.

У поліції розповіли ZAXID.NET, що до навчань залучатимуть усі підрозділи поліції. Під час навчань можливе перекриття вулиць.